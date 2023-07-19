Старшеклассникам в России с сентября будут объяснять причины СВО Параграфы о причинах СВО включили в новый учебник по истории для 11-го класса

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Российские старшеклассники в новом учебном году будут изучать на уроках истории причины начала спецоперации по демилитаризации Украины, сообщает издание «Ведомости». Соответствующие параграфы включены в учебник, разработанный помощником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

Учебник охватывает период с 1945 года до начала XXI века. Последняя глава под названием «Россия сегодня. Специальная военная операция» детально описывает события, которые стали причиной украинского кризиса и начала СВО.

Всего в главе 17 параграфов, посвященных различным аспектам современной истории: «Отношения с Западом в начале XXI века», «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 года», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Минские соглашения: что это было?», «Обострение ситуации», «Специальная военная операция», «Противостояние с Западом», «Новые регионы», «Украина – неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия – страна героев».

Ранее замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов предлагал привлекать участников СВО к обучению детей патриотизму. По мнению депутата, обязанность по организации встреч ветеранов с молодежью необходимо возложить на образовательные учреждения, причем патриотическая работа должна вестись на протяжении всего образовательного процесса.