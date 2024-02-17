Стало известно, в честь кого россияне предпочитают называть детей Опрос NEWS.ru: 56% респондентов хотели бы назвать ребенка в честь родственника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более половины читателей NEWS.ru предпочли бы назвать ребенка в честь родственника, свидетельствуют результаты опроса среди подписчиков в Telegram-канале. При этом четверть респондентов готовы назвать ребенка необычным именем, как это сделал Илон Маск, сына которого зовут X Æ A-12.

По результатам опроса, 56% читателей хотели бы назвать малыша в честь близкого человека. В то же время 24% опрошенных готовы проявить креативность и дать сыну или дочери необычное имя. 15% респондентов предпочли бы назвать ребенка в честь героя литературного произведения или фильма. И лишь 5% человек дали бы имя новорожденному в честь политического деятеля или известной личности.

Ранее в Нижневартовске родился мальчик, которого родители назвали Владимир-Путин. Отец ребенка сообщил, что «решил дать сыну такое имя, чтобы [люди] никогда не забыли российского президента, который много сделал для страны». Мальчик появился на свет 9 февраля, он весит 4,1 кг при росте 56 см. В свидетельстве о рождении ребенка указано, что его зовут Владимир-Путин Гошгарович. Молодые родители между собой называют малыша просто Путин.