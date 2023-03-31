Стало известно, умеют ли собаки смеяться Кинолог Голубев рассказал о способности собак смеяться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Собаки умеют смеяться, но этот звук напоминает пыхтение или учащенное дыхание, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что обычно это сочетается с движениями тела питомца, когда он начинает протягивать лапы и прыгать, пытаясь вовлечь в игру.

Ученые, которые занимались вопросом изучения смеха у собак, утверждают, что они действительно умеют это делать, правда, звуки, которые они при этом издают, напоминают скорее пыхтение или учащенное дыхание. Поэтому не стоит ждать от собаки задорного смеха, как у человека. Это действие у них обычно сочетается с языком тела, например, питомец протягивает лапы, дразнит прыжками или привлекает к игре, — заявил кинолог.

Ученые во главе с Патрисией Симоне провели ряд исследований, в ходе которых доказали, что смех для собак — естественная реакция. Они обнаружили, что во время прогулок в моменты максимальной радости питомцы начинают издавать нетипичные звуки, которые не похожи на лай, рычание или визг. Они сумели определить особый «ярко выраженный выдох», который назвали собачьим смехом. При этом такие звуки вызывают положительную реакцию у их сородичей, которые сразу же пытаются вовлечься в игру. Кроме того, ученые установили, что чаще всего такая реакция происходит во время игры, при встрече с другими собаками или хозяином.

Голубев ранее рассказал, как подобрать правильный корм для собаки. По его словам, надо учитывать возраст, образ жизни питомца, его предпочтения и размеры.