Стало известно, сколько в России зарабатывают фитнес-тренеры Глава Национального фитнес-сообщества Силина: тренеры в России зарабатывают 30–200 тысяч рублей в месяц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренеры в России зарабатывают от 30 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц, рассказала NEWS.ru президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, на доходы инструкторов влияют форма занятости (ИП, самозанятый, есть ли у него ставка) и категория спортклуба. Эксперт подчеркнула, что стоимость годовых абонементов варьируются от семи тысяч до 50–150–500 тысяч рублей.

Минимальный доход — 30–50 тысяч рублей в месяц, максимальный — 200 тысяч, зависит от формы занятости тренера — ИП, самозанятый, есть ли у него ставка, от категории фитнес-клуба — абонементы стоят от семи тысяч до 50–150–500 тысяч рублей в год. Естественно, всегда все тренеры получают процент от персональных тренировок, — добавила Силина.

Она отметила, что фитнес-тренерам часто приходится работать без выходных — с семи утра до 11 вечера — чтобы зарабатывать около 150 тысяч рублей в месяц.

Работа тяжелая, весь день на ногах, в рабочем процессе с людьми. Кто зарабатывает около 150 тысяч, в клубах среднего сегмента, работают с 7 утра до 10–11 вечера, зачастую без выходных. Это очень тяжело, — рассказала Силина.

По ее словам, средняя стоимость персональной тренировки в российском фитнес-клубе — от 500 до 15 тысяч рублей, в зависимости от формата спортивной организации.

Силина добавила в разговоре NEWS.ru, что кадрового голода в российской фитнес-индустрии нет, но есть дефицит квалифицированных специалистов. По ее словам, причинами сложившейся ситуации являются переход тренеров на работу в качестве ИП и самозанятых, что позволяет гораздо шире смотреть им на собственные возможности в качестве участника рынка, а также частичная мобилизация и релокация.

Ранее Силина рассказала NEWS.ru, что российская фитнес-индустрия практически нивелировала проблему поставок оборудования из-за рубежа, переориентировав логистические цепочки на азиатский рынок вместо США и Европы. Она подчеркнула, что речь идет о производителях материкового Китая и Тайваня. По ее словам, отрасль несет потери «из-за увеличения срока поставок товаров в два раза вместо трех — шести месяцев и увеличения стоимости поставок».