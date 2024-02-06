Стало известно, сколько россиян сталкивались с экономическим абьюзом Опрос BestDoctor: 32% россиян становились жертвами экономического абьюза

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Около четверти (32%) россиян становились жертвами экономического абьюза в семье, об этом свидетельствуют данные опроса компаний BestDoctor и проекта «Изнанка. Женщины». Как пишет LIFE.ru, в 49% случаев респонденты подчеркивали, что супруга или супруг контролировали их банковские счета. Кроме того, 24% опрошенных признались, что партнер мог без их согласия оформить кредит.

Еще 24% опрошенных пожаловались, что вынуждены выпрашивать деньги на расходы у супруга. В 20% случаев мужья полностью контролируют, на что их жены и дети тратят деньги, и не учитывают их интересы и потребности. 10% респондентов добавили, что партнеры запрещали им работать или заниматься карьерой.

Лидер проекта «Женщины. Изнанка» и главный редактор LIFE.ru Татьяна Денесюк уточнила, что в большинстве случаев экономическая зависимость сказывается на поведении «жертвы». Женщины часто теряют способность принимать решения как за себя, так и за детей.

В большинстве случаев женщины попадают в вакуум и перестают замечать влияние противоположного пола, а также ограничения. Далее это серьезно сказывается на поведении «жертв» и приводит к снижению способности принимать решения как за себя, так и в отношении детей, — пояснила Денесюк.

Она предупредила, что экономический абьюз часто предшествует физическому насилию в семье. Денесюк призвала придавать огласке подобные истории, чтобы женщины научились замечать, когда отношения перерастают в нездоровые.

В опросе приняли участие более 1200 взрослых респондентов из городов-миллионников России.

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