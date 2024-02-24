Стало известно, сколько россиян поддерживают спецоперацию на Украине ВЦИОМ: 68% россиян поддерживают решение о проведении СВО на Украине

Фото: МО РФ

Большинство (68%) россиян поддерживают решение о проведении спецоперации на Украине, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМа, такой же результат был получен в прошлом году. При этом после объявления СВО это решение поддержали 65% граждан.

Две трети россиян сегодня убеждены — военная операция для российских войск проходит скорее успешно (65%). <...> После объявления о начале специальной военной операции россияне в большинстве своем поддержали это решение — 65%, спустя год показатель увеличился до 68% и остается таким и в 2024 году, — говорится в исследовании.

Согласно опросу, 43% россиян понимают цели спецоперации на Украине. Среди них называют защиту России, разоружение Украины и недопущение размещения военных баз на ее территории. Меньше всего опрошенных заявили, что Россия хочет «оккупировать страну и присоединить ее».

Ранее стало известно, что большинство россиян — 82% — положительно оценивают деятельность главы государства Владимира Путина. Также 80% респондентов заявили, что доверяют российскому лидеру.