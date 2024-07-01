Стало известно, сколько россиян интересуются происходящим в стране и мире ВЦИОМ: 87% россиян интересуются происходящими в стране и мире событиями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 87% граждан России интересуются событиями, которые происходят в стране и за ее пределами, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого опубликованы на сайте организации. Кроме того, 86% россиян интересуют события, происходящие в их регионах.

Согласно результатам июньского опроса ВЦИОМ, абсолютное большинство россиян стараются быть в курсе событий, происходящих в стране, мире и в регионе их проживания: с той или иной периодичностью информацией такого рода интересуются 87% и 86% соответственно, — передает ВЦИОМ.

81% российских граждан интересует история РФ, 76% интересуются темами лечения и здорового образа жизни, 75% — природой и миром животных. Кроме того, в список интересующих россиян тем попали семья и воспитание детей (64%), психология и саморазвитие (60%), кулинария (61%), дом и интерьер (58%).

Опрос ВЦИОМ проходил в среду, 12 июня. В нем приняли участие 1,6 тысячи граждан РФ в возрасте от 18 лет.

Ранее ВЦИОМ составил рейтинги доверия российским политикам, отношения к партиям и оценки деятельности государственных институтов. Согласно сообщению на сайте организации, президенту России Владимиру Путину доверяют 81,4% опрошенных, 78,7% россиян одобряют его работу.