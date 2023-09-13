Стало известно, сколько россиян готовы на подвиг ради Родины Опрос: более 50% россиян готовы пойти на подвиг ради Родины

Фото: Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Каждый второй россиянин готов пойти на подвиг ради Родины — об этом заявили 54% респондентов, принявших участие в опросе KP.RU, который был проведен в социальных сетях и мессенджерах издания. Участие в исследовании приняли 3,9 тысячи человек.

Подвиги совершаются от безграничной преданности Родине, от понимания, что от тебя зависит жизнь мирных граждан, товарищей. Я думаю, подвиги совершаются с холодной головой и горячим сердцем, — отметила одна из респонденток.

При этом 37% опрошенных честно признались, что не способны на подвиги. Они отметили, что им не хватит храбрости или силы духа, чтобы проявить себя в критической ситуации. Один из респондентов подчеркнул, что мало кто выдержит те пытки, через которые прошли герои Великой Отечественной войны.

Оставшиеся 9% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что не знают, как могли бы повести себя в той или иной ситуации. Участница исследования пояснила, что нельзя точно утверждать, как человек отреагирует в критический момент. Она добавила, что, по ее мнению, сейчас люди стали «слабее духом».

Опрос был приурочен к 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской. Партизанка попала в руки фашистов, когда ей было 18 лет. Несмотря на пытки, она не выдала никого из своих товарищей. Космодемьянская стала первой женщиной — Героем Советского Союза во времена ВОВ.

Лейтенант танкового взвода Вооруженных сил России Наиль Ибрагимов ранее проявил героизм в ходе специальной военной операции. Бойцу удалось поразить опорный пункт украинской армии и заставить противника бежать, в то время как по его подразделению велся артиллерийский огонь ВСУ.