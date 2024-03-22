Стало известно, сколько россиян доверяют Путину ВЦИОМ: 81% россиян заявил о доверии Владимиру Путину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Большинство россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из данных опроса ВЦИОМ. Соответствующий показатель составил 81%, почти столько же опрошенных заявили об одобрении его деятельности.

При этом о недоверии к главе государства сообщили только 15,7%. На вопрос об одобрении деятельности Путина 79,8% респондентов отметили, что в целом положительно оценивают его действия. Вместе с тем у 13,9% работа президента не вызывает одобрения.

Опрос проводился «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью в период с 11 по 17 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность не превышает 2,5%.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос на тему выборов. Большинство граждан России (83%) посчитали, что голосование прошло честно. При этом 18% респондентов допустили возможность нарушений на отдельных участках, которые не повлияли на итог президентской гонки.

21 марта Путин выступил с обращением к гражданам по итогам голосования. Президент заявил, что поддержка россиян для него важнее, чем формальная победа на выборах главы государства. Российский лидер поблагодарил избирателей за отданные голоса.