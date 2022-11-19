Стало известно, сколько москвичей будут смотреть «голубые огоньки» «Мослента»: только 13% москвичей будут смотреть «голубые огоньки»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Только 13% жителей Москвы в этом году собираются смотреть «голубые огоньки» в ночь на 1 января, передает «Мослента». Отмечается, что телевизор на праздник все-таки включат 43% горожан, но сделают они это только для создания фона.

Как говорится в Telegram-канале издания, 44% москвичей и вовсе не станут смотреть концерты, которые традиционно транслируются на Новый год. Также «Мослента» назвала самых ожидаемых гостей «голубых огоньков» для москвичей в этом году.

Самые ожидаемые гости «голубых огоньков» в этом году — Николай Басков, Shaman и Алла Пугачева, — говорится в посте.

Ранее заместитель гендиректора ВГТРК Александр Нечаев заявил, что российское телевидение обеспечит зрителей праздничным настроением в новогодние дни всеми доступными способами. Замглавы ВГТРК тем не менее затруднился ответить, покажут ли на экранах телевизоров новогодний «огонек», поскольку программа передач еще формируется.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что «голубые огоньки » не останутся без звезд, даже несмотря на то, что из-за спецоперации в регионах отменяются концерты многих артистов. По его словам, все артисты, участвовавшие в новогоднем концерте, будут те же, ведь Пугачева давно ушла со сцены ради ухода за детьми, а Филипп Киркоров и Николай Басков никуда не делись.