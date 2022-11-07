Стало известно, сколько лет тюрьмы могут дать за угрозы шумным соседям Адвокат Тропин заявил, что угрозы шумным соседям могут закончиться тюремным сроком в два года

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Адвокат Лев Тропин в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт с шумными соседями грозить привлечением к уголовной ответственности «недовольного» грохотом или музыкой. Эксперт подчеркнул: при наличии обоснованных опасений за жизнь и здоровье «нарушителя покоя», дело может закончиться делом по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» с реальным тюремным сроком до двух лет.

Не рекомендуется угрожать физической расправой шумным соседями. Так как, если есть обоснованные опасения, что любые из таких угроз могут быть осуществлены, опасения за жизнь и здоровье, такое поведение может быть квалифицировано как преступление по статье 119 УК РФ, которое наказывается лишением свободы на срок до двух лет. С шумными соседями вам помогут справиться полиция, управляющая организация и суд, — подчеркнул Тропин.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что многим россиянам знакома ситуация, когда после тяжёлого трудового дня хочется прийти домой и отдохнуть в тишине. Однако порой сделать это не удаётся. И проблема вовсе не в дополнительной работе, которая сваливается на голову поздним вечером, а в шумных соседях. Крики, музыка и громкие разговоры, доносящиеся из близлежащей квартиры, могут испортить день даже самым стрессоустойчивым людям.

Если рядом живут «громкие» люди, а ремонт уже сделан, решить проблему можно буквально за один день, даже не прибегая к так называемым мокрым процессам, к которым относятся шпаклёвка, окраска или оклейка обоями. Помочь в данной ситуации могут специальные звукоизолирующие панели — их без всякого каркаса монтируют на стену, из которой исходит шум. Затем они закрываются финишными декоративными панелями с фотопечатью.