Фото: Pixabay

Адвокаты Виктора Гаврилова, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево, обжаловали арест своего подзащитного. Об этом 17 февраля журналистам сообщил один из юристов Денис Пензин.

По словам адвоката Гаврилова, защита мужчины уже подала в суд апелляционную жалобу. Просим суд отменить арест и не избирать никакой меры пресечения, — цитирует ТАСС Дениса Пензина. NEWS.ru писал, что...