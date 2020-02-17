Больше всего денег жители России тратят в салонах красоты на окрашивание волос (3697 рублей). При этом за такую услугу стали отдавать в среднем на 2% больше, чем в 2019 году. Об этом NEWS.ru сообщил оператор фискальных данных «Такском», который проанализировал 17 млрд кассовых чеков.
Следующим по расходам идут массаж (1433 рубля; +5%), укладка волос (1027 рублей; +3,2%) и педикюр (1017 рублей; +11%).
Заканчивают список услуг маникюр (923 рубля; +18%) и стрижка (598 рублей; −16%).
Примечательно, что связанные с волосами услуги наиболее востребованы в ноябре–декабре.
Ранее Ирина Шейк поделилась секретами своей красоты и рассказала о ежедневных процедурах, которые помогают ей в этом. Каждое утро российская супермодель начинает со стакана воды с лимонным соком и протирает лицо кубиком льда.
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