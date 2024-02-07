Стало известно, сколько часов в день можно использовать наушники без вреда Отоларинголог Мусаев: использовать наушники можно не более пяти часов в день

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Использовать наушники допускается три — пять часов в день, но не на высоких частотах, рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. Медик добавил, что при более длительном использовании может начаться воспалительный процесс или образоваться пролежень.

В среднем в день можно использовать наушники от трех до пяти часов, но не на высоких частотах. Может начаться воспалительный процесс и даже пролежень. Классическая музыка более комплексная, в ней содержится много различных компонентов, она вынуждает слух работать по максимуму и способна запускать мозговой процесс. Дома лучше использовать для прослушивания колонки. Это позволит избежать лишней нагрузки на слуховой аппарат, — отметил Мусаев.

Накануне он заявил NEWS.ru, что самыми вредными для слуха наушниками является внутриканальные, или «затычки». Медик добавил, что подобные модели создают вакуум, нагружая барабанную перепонку.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал NEWS.ru, что зимой важно одеваться по погоде, чтобы защитить лор-органы от вирусных и простудных заболеваний. Врач призвал обязательно носить шапку и шарф, а также рекомендовал не разговаривать много по телефону на морозном воздухе и не мыть голову перед выходом на улицу.