Стало известно, подорожают ли карты фитнес-клубов из-за повышения НДФЛ Глава фитнес-сообщества Силина: повышение НДФЛ повлечет рост цен на абонементы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость абонементов спортклубов в 2024-м может увеличиться на 7–15%, а в случае введения в РФ прогрессивного налогообложения цены могут повыситься на 10–17%, рассказала NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Руководитель организации отметила, что изменения будут постепенными.

В 2024-м абонементы могут подорожать на 7–15%. В случае внесения поправок в Налоговый кодекс по прогрессивному налогообложению стоимость абонементов в среднем по стране может вырасти в диапазоне 10–17%. При этом повышение будет постепенным и существенно не отразится на потребителях, — добавила Силина.

По ее словам, компании согласны на повышение ставки НДФЛ в обмен на предоставление гарантии неизменности или сокращения нагрузки по другим налогам, тарифам естественных монополий и в случае сохранения без существенных изменений текущей редакции Налогового кодекса РФ на срок до пяти лет.

Сейчас фитнес-бизнес и так платит налогов и страховых взносов с ФОТ в размере 43% от прибыли. При маржинальности в размере 7% в среднем по отрасли любые дополнительные платы могут приводить к падению доходной части, что замедлит развитие отрасли, которая только начала восстанавливаться после кризиса, и заморозит инвестиционные планы фитнес-бизнеса, — рассказала Силина.

Собеседница подчеркнула, повышение НДФЛ будет стимулировать сберегательную модель поведения у россиян, попадающих в категорию с доходом 83–416 тысяч рублей в месяц. Она отметила, из-за повышения налога с 13 до 15% они лишатся дополнительно от 1600 до 8300 рублей.

Маловероятно, что люди откажут себе в базовых потребностях, но такие опции, как фитнес, уже могут быть под вопросом. При этом понятно, что ситуация будет разной в зависимости от регионов. Надо понимать, что в любом случае работники, включая специалистов фитнес-отрасли, будут массово обращаться к работодателям с требованием провести индексацию зарплат для нивелирования падения доходов, — подытожила Силина.

Ранее Национальное фитнес-сообщество направило главе правительства Михаилу Мишустину письмо, в котором попросило о льготах для спортклубов. Документ есть в распоряжении NEWS.ru. В частности, представители индустрии рассчитывают, что кабмин и профильные министерства внесут поправки в перечень отраслей, имеющих право на льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5 и 3% годовых, а также на каникулы и иные преференции.