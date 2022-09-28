Стало известно, подлежат ли мобилизации непривитые от COVID Непривитые от коронавируса россияне подлежат мобилизации

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Сборный пункт военного комиссариата

Отсутствие у гражданина прививки от COVID-19 не является основанием для освобождения от частичной мобилизации или предоставления отсрочки, рассказали NEWS.ru на горячей линии «122». Непривитых от коронавируса будут вакцинировать в воинских частях.

Отсрочку не дают, если нет прививки от COVID-19. И не дают отсрочку для того, чтобы сделать ее на гражданке, — пояснили на горячей линии.

Отмечается, что в соответствии с постановлением главного санитарного врача Минобороны от 18 июня 2021 года № 129 обязательная иммунизация распространяется на все категории военнослужащих. К их числу относятся и призванные в рамках частичной мобилизации.

В колл-центре добавили, что вакцинация необходима для предотвращения эпидемий. Поэтому наличие прививки от коронавируса у мобилизуемых обязательно. Если ее нет, вакцинацию проведут в воинской части.

Ранее на горячей линии объяснили, почему не могут быть мобилизованы беженцы из республик Донбасса. Эти люди не подлежат призыву, поскольку не имеют российского гражданства. Участие в спецоперации они могут принять только в качестве добровольцев.