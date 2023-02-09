Стало известно, под какую музыку оперируют российские хирурги Хирург Стацюк: операции часто проводятся под классическую музыку или попсу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики часто оперируют под музыку, так как она дисциплинирует, а также повышает эмоциональный фон и специалистам, и пациентам под перидуральным (региональным) обезболиванием, рассказал NEWS.ru хирург Олег Стацюк. Эксперт добавил, что во время процедур чаще всего включают классическую музыку или попсу.

Музыка повышает эмоциональный фон как врачей, так и пациентов — во время операций под перидуральным обезболиванием, сглаживает неприятные для них звуки операции. Впервые лично столкнулся с музыкой в операционной в 1998-м, в Астраханской области ее использовали травматологи. Рекомендуется включать классическую музыку, но чаще все-таки используют радио, настроенное на музыкальный канал. Музыка должна быть мелодичной, не рэп и тяжелый рок, — отметил Стацюк.

Собеседник подчеркнул, что во время хирургического вмешательства «однозначно нежелательно включать новостные каналы».

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