Стало известно, почему за убитую в Новосибирске девушку никто не заступился Психиатр Федорович: убитой в Новосибирске девушке никто не помог из-за шока и страха стать жертвой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Убитой в Новосибирске 17-летней девушке никто не помог, так как очевидцы могли находиться в состоянии шока или испугаться, что станут еще одной жертвой преступника, рассказал NEWS.ru психиатр Александр Федорович. Эксперт подчеркнул, что свидетелей «обездвижила и поразила совершенно экстраординарная ситуация», что с точки зрения биологии нормально.

Человек наблюдает совершенно экстраординарную ситуацию, она его поражает и обездвиживает. С точки зрения биологии это нормально. Момент второй: человеку стало страшно. Он на первом порыве вроде как решил в этом вопросе поучаствовать, а потом быстро передумал, так как убийца, может быть, сильно превосходит в этот момент его по размерам, по уровню агрессии, — сказал Федорович.

Психиатр добавил, что третьи лица, вмешивающиеся в конфликт, часто сами становятся виновными: «когда юноша вступился за девушку, его калечили, а девушка говорила, что не было никакого конфликта и он к ним сам пристал».

Очень часто бывает так, что вмешавшийся человек становится не только жертвой, но и обвиняемым. Есть такая очень скользкая статья — превышение необходимой самообороны. И возможно, это стало поводом для отказа в выдвижении, — отметил Федорович.

Следственный комитет РФ накануне опубликовал кадры допроса гражданина Таджикистана, подозреваемого в убийстве. По данным следователей, задержанный нанес жертве 15 ножевых ранений. Мотивом преступления стала ревность, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был знаком с погибшей и ранее привлекался к уголовной ответственности за побои и угрозу убийством.

Ранее мать убитой в Новосибирске 17-летней девушки трижды обращалась в полицию по поводу угроз в адрес дочери со стороны подозреваемого, сообщили в Главном управлении МВД России по Новосибирской области. Кроме того, она заявляла о нанесенных девушке телесных повреждениях. Все три раза участковые отказывали в возбуждении уголовных дел.