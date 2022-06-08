Стало известно, почему Украина не получит израильский «Железный купол» Военный эксперт Суконкин: Израиль видит нацизм на Украине и не продаст ей «Железный купол»

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Иерусалим не передаст Киеву систему ПРО «Железный купол», поскольку видит проявления нацизма на Украине, несмотря на попытки Запада скрыть их, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. Он подчеркнул, что в той же Европе постепенно отказываются от поставок оружия Украине, особенно Германия. Собеседник добавил, что Израиль опасается, что передача подобных установок Киеву приведёт к более жёсткой позиции РФ по действиям еврейского государства в Сирии.

У Израиля с РФ есть договорённости по Сирии — где-то Иерусалиму можно наносить удары, а где-то — строго запрещено. Это не просто слова, они основаны на страхе от применения РФ и Ираном ответных мер, определённых видов оружия. <...> Не будем кривить душой, евреи, как сильно пострадавший народ от нацистов, наблюдают происходящее, видят нацистские проявления на Украине, хотя Запад пытается всё это дезавуировать, это слабо получается. <...> Европа постепенно отказывается [от поставок оружия Украине], та же ФРГ всё отодвигала отправку тяжёлого вооружения, но по итогу заявила, что, в конце концов, Киеву ничего не перепадёт, — рассказал Суконкин.

Военный эксперт добавил, что в Израиле, в отличие от Украины, «более политически продвинутые люди», осознающие последствия поставок «Железного купола» Киеву. Суконкин отметил, что еврейское государство тщательно подошло к разработке данной системы ПРО — она способна одновременно поразить «безумное количество целей, например пакет „Града“, а это 40 снарядов».

Ранее газета Jerusalem Post сообщила о том, что власти Украины хотят приобрести у Израиля систему противоракетной обороны «Железный купол». Этой информацией поделился с изданием посол Киева в Иерусалиме Евгений Корнейчук. Дипломат подчеркнул, что Киеву не нужно «пожертвование» системы ПВО.