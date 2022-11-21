Стало известно, почему родителям очень сложно понять детей-подростков Психолог Леонова: подростков очень сложно понять из-за гормонов и желания пойти «против системы»

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Родителям очень сложно понять детей-подростков на фоне изменения гормонального фона последних и из-за «полного разотождествления», рассказала NEWS.ru психолог Ирина Леонова. Эксперт подчеркнула, что в возрасте примерно 9–13 лет «ребёнок начинает чувствовать и осознавать, что он или она — отдельная единица, а не мама и папа».

Это вызывает ощущение внутреннего протеста против системы: «Я не такой, как вы, я другой, я вам докажу!» И родителей можно понять, непросто видеть, как твой любимый ребенок отказывается от тебя, перестает слушать и делает все наперекор. Если до переходного возраста здоровые, доверительные отношения со своим чадом выстроены не были, (мама с папой подавляли, заставляли, не принимали таким, какой есть, применяли насилие, принижали достоинства, постоянно указывая на недостатки и т. д.), то процесс отделения будет яркий, что называется «со спецэффектами», — добавила Леонова.

По ее словам, ситуацию можно сравнить с пружиной, находившейся слишком долго в сжатом состоянии, «увеличиваясь в размерах, и держать ее в таком положении становилось крайне трудно, и в один миг она все-таки разжалась, повредив многое вокруг себя».

Так и дети, чем больше мы — родители — давили, удерживали, принуждали, тем сильнее протест. Почему период такой сложный? В возрасте примерно 9–13 лет ребёнок начинает чувствовать и осознавать, что он отдельная единица. Он (или она) — это не мама и папа. В сумме это вызывает ощущение внутреннего протеста против системы: «Я не такой как вы, я другой, я вам докажу!» — отметила Леонова.

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