Стало известно, почему нельзя ставить кошачьи миски с едой и водой рядом Ветеринар Кайнова: кошки не любят пить там, где едят

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Кошки не любят пить там, где принимают пищу, поскольку вода кажется им отравленной, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» ветеринар Елена Кайнова. Она объяснила, что кошка является хищником, а труп пойманной добычи, который лежит несколько дней, способен отравить источники воды, находящиеся рядом, поэтому хищные животные стараются не пить воду там, где находится пища.

Кайнова посоветовала разносить миски с едой и водой в разные части квартиры. По ее словам, если питомец пьет мало, нужно увеличить привлекательность водопоя.

Ветеринар Юлия Богданова сообщила, что чтобы поддержать здоровье кошек, нужно кормить питомцев качественным и сбалансированным кормом. Специалист подчеркнула, что часто у домашних любимцев из-за неправильного питания возникают заболевания мочевыделительной системы, чтобы подобрать правильный корм, рекомендуется сдать профилактический анализ мочи.

При наличии проблем с пищеварительной системой из рациона кошки нужно убрать все жирные продукты. Богданова добавила, что в последнее время у питомцев часто выявляют онкологические заболевания. На ранних стадиях они протекают бессимптомно, и обнаружить новообразования можно только при помощи обследований. Также защитить домашнего любимца от болезней помогут уход за зубами, фильтрованная питьевая вода и отсутствие стрессов.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что некоторые цветы могут навредить домашним питомцам. По его словам, опасными являются лилии, ландыши и хризантемы. Их поедание может вызвать у животного сильную рвоту со слюнотечением, а также привести к диарее и апатии. Ветврач добавил, что к безопасным цветам относятся розы, герберы, орхидеи и подсолнухи. Он также напомнил, что букеты часто опрыскивают различными стабилизаторами и красителями, которые тоже могут навредить питомцу.