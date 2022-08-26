Стало известно, почему мужчин привлекают свидания на одну ночь Психолог Журавлева: свидания на одну ночь привлекают мужчин с низкой самооценкой и деньгами

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Свидания на одну ночь — удел мужчин с низкой самооценкой, заявила в беседе с NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. По ее словам, такие мужчины из-за проблем с самоутверждением не хотят тратить время на «усиленную работу над отношениями» и ухаживания, поэтому им «проще заплатить».

Так проще: в таких взаимоотношениях прозрачный обмен, все всё понимают. Обычно, это обмен — секс за деньги. Мужчина точно знает, что у него будет сегодня секс, а женщина понимает, что получит деньги или подарки. Часто такая ситуация происходит из-за нежелания прикладывать усилия к выстраиваю отношений. Мужчине хочется так самоутвердиться из-за низкой самооценки, доказать себе: «я могу себе позволить такую женщину рядом», — отметила Журавлева.

Она не исключила, что мужчина идет на подобные авантюры, так как не понимает, что женщине от него нужны в первую очередь деньги, а не он сам, «у него другая картина мира и другие ценности, ему сложно понять такое положение вещей».

Стереотипное мышление или негативный опыт. Если [у мужчины] сидит в голове такая установка «что всем женщинам нужны только деньги», то выбор женщины будет происходить по другим параметрам, нежели этот: красота, общение, образование, секс и так далее, — подытожила Журавлева.

Ранее психолог рассказала, как правильно в первый раз говорить с детьми о сексе. По ее словам, диалог на такую тему нужно провести, когда у детей появляется интерес к ней. Она добавила, что беседа должна проходить в спокойной обстановке, без стыда и табуирования.

Чтобы диалог прошел легче, психолог рекомендовала приобрести книги про половое воспитание. При помощи них можно лучше рассказать тему, используя иллюстрации, пояснила специалист.