Стало известно, почему медведь «обделался и убежал» при виде кота в Сочи Ветеринар Шеляков: кот дал отпор сочинскому медведю, так как сам его испугался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашний кот в Сочи напугал и прогнал медведя, так как последний не ожидал от четвероногого такой смелости, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он объяснил, что косолапый отличается осторожностью, несмотря на размеры, и может ретироваться, если почует опасность.

У страха глаза велики. И сам кот не в атаку шел, а просто зашипел — тоже от страха, увидев такого большого зверя, а медведь испугался кота. Есть такая «медвежья болезнь»: он, конечно, крупнейший хищник, но очень осторожный, и чуть что, обделается и убежит. Здесь нет общего правила для крупных животных. Например, лошадь может до смерти испугаться мыши и изменить свой путь, — добавил Шеляков.

По его словам, мог сработать эффект неожиданности для обоих животных — они испугались друг друга и благополучно разошлись. Эксперт не исключил, что медведь впервые в жизни видел кота, из-за чего его смутило угрожающее шипение.

Медведь мог впервые в жизни увидеть кота, плюс, когда шипят, кошки резко увеличиваются визуально в размерах. Так что, не имея представления, что такое кошка, какие устрашающие звуки она может производить, медведь мог подобру-поздорову убраться оттуда, — подытожил Шеляков.

Ранее Telegram-канал «Россия. Кубань» опубликовал ролик, где домашний кот один на один встретился с медведем, зашедшим на территорию одного из сочинских домовладений. Четвероногое зашипело, выгнуло спину, от чего косолапый подпрыгнул и решил не связываться с чьим-то питомцем.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее заявила, что домашние животные полезны для здоровья и укрепления отношений в семье. По ее словам, мурчанье кошек является одной из разновидностей белого шума. Этот монотонный звук помогает человеку заснуть и защищает его от внешних воздействий подобно ограде. Собаки же могут помочь укрепить семью, так как они делают мужчин более спокойными.