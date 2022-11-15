Стало известно, почему люди удаляют татуировки Тату-мастер Ермак: чаще всего сводят наколки, сделанные «по молодости» и под давлением начальства

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Чаще всего граждане сводят наколки под давлением начальства, обращающего внимание не на профессионализм сотрудника, а на нательные изображения, кроме того, удалять приходится изображения, сделанные «по молодости» кустарным образом, заявил NEWS.ru тату-мастер Владимир Ермак. Он подчеркнул, что также «стереть» придется символы, ныне признанные экстремистскими.

Иногда начальник не смотрит на профессионализм сотрудника, а тату для него — причина отказа в работе. <...> Молодость у всех разная, взрослея многие пересмотрят взгляды на красоту и перебьют/сотрут. <...> Сейчас актуально удаление символов, признанных экстремистскими. Иногда закрашивают, но чаще удаляют, чтобы избежать черных пятен, — отметил эксперт.

Собеседник добавил, что часто сводят имена бывших девушек, парней, жен, мужей, хотя раньше «на это недоразумение был огромный спрос, теперь люди хотят это подчистить».

И правильно делают. <...> Частой до сих пор остаётся история давления в семье. Кто-то против татуировок, а кому-то приходится удалять под давлением. Хотя, я считаю «мое тело — мое дело», — подытожил Ермак.

По словам мастера художественной татуировки Тимофея Гаршина, несмотря на широкую популярность, запястье считается самым неудачным местом для татуировки. Ранее он рассказал, что для нательного рисунка лучше выбрать предплечье, ноги или ребра, хотя последнее место — самое болезненное. При этом предплечье подойдет как для большого, так и для миниатюрного рисунка, который по желанию можно будет прикрыть одеждой.