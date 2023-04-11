Стало известно, почему Ахеджакову хотят привлечь за госизмену и экстремизм Глава ФПБК Бородин: интервью и выступления Ахеджаковой подпадают под статью УК РФ о госизмене

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Публичные заявления народной артистки России Лии Ахеджаковой подпадают под действие ст. 275 УК РФ «Государственная измена», таким мнением с NEWS.ru поделился председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он считает, что действия актрисы также соотносятся с ст. 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Вы за Лией Ахеджаковой наблюдаете, нет, в последнее время? Она давала интервью одному украинскому журналисту, где она пожелала Украине победы над Россией. Как вы считаете, это не публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации? Я считаю, что да. <...> А что это, не госизмена? Человек народный артист России, это как звание Герой России. Есть информация в СМИ, что она финансировала Украину. Это и есть госизмена, я считаю, — добавил Бородин.

Он также призвал лишить Ахеджакову «всех наград и почетных званий» и привлечь к уголовной ответственности. Бородин выразил надежду, что после соответствующих проверок Генпрокуратура РФ даст профильным ведомствам необходимые поручения.

Нужно ставить вопрос о возбуждении уголовного дела, проводить полноценную проверку, она не скрывает, что помогала, помогает [Украине], дискредитирует специальную военную операцию, наши органы власти, спокойно в СМИ заявляет. Мы считаем, что все статьи, приведенные в нашем обращении, они попадают под эту юрисдикцию, — заявил Бородин.

Сама же Ахеджакова ранее заявила NEWS.ru, что знает об обращении с просьбой возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о государственной измене. Актриса отметила, что ее адвокат «попросил не раздувать» эту тему.

В обращении Бородина говорится, что Ахеджакова после увольнения из театра «Современник», где она проработала большую часть своей жизни, часто дает интервью телеканалам Украины. Кроме того, согласно тексту письма, актриса сообщала, что поддерживала украинскую армию финансово и призывала других поступать так же.

В феврале актриса сообщала, что ее лишили последней роли в спектакле «Игра в джин» из-за распоряжения департамента культуры Москвы. Как рассказала артистка, директор «Современника» предупредил, что ее больше не будет в репертуаре по требованию «каких-то разгневанных людей, которые пишут письма».