Стало известно, откуда мошенники берут номера телефонов и имена жертв IT-специалист Геллер: мошенники берут номера телефонов и имена жертв со взломанных баз сайтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с NEWS.ru рассказал, каким образом мошенникам попадают в руки телефонные номера жертв, а также их имена и прочие данные. По его словам, чаще всего они пользуются взломанными базами сайтов, которые склеиваются в одну и продаются на специализированных биржах.

Защищенность наших данных даже в государственных сервисах оставляет желать лучшего, и они, безусловно, оттуда утекают. В этом нет никакого секрета, многие с этим сталкивались. Есть взломанные базы сайтов, где мы оставляем свои персональные данные. Сайты могут быть совершенно разные. Потом эти базы склеиваются от разных сайтов. Также эти персональные данные, связки номеров и ФИО продаются на биржах данных, и там не нужно быть экспертом, специалистом, чтобы получить к ним доступ, — отмечает разработчик.

Как утверждает Геллер, эти данные покупают организованные сообщества мошенников, у которых зачастую имеются call-центры. В таких организациях люди работают за зарплату и холодным методом прозванивают всех по спискам, пытаясь обмануть.

Ранее в российской IT-компании «Лаборатория Касперского» рассказали о новом виде интернет-мошенничества — вишинге, в рамках которого мошенники отправляют людям электронные письма, в которых вынуждают пользователей перезванивать им. Обычно, в письме речь идет об угрозе денежных списаний, и для предотвращения кражи требуют связаться по указанному номеру.