Стало известно об отношении россиянам к показу школьникам видео про СВО Около 80% россиян поддержали идею показывать патриотические ролики в школах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 80% россиян поддерживают инициативу демонстрировать в школах видеоролики о специальной военной операции, данные опроса аналитического центра университета «Синергия» приводит РИА Новости. Против выступили 12% граждан. При этом чуть менее половины респондентов считают, что данные ролики должны содержать интервью с участниками СВО.

Большинство граждан России (79%) поддерживают инициативу по показу в школах патриотических видеороликов о спецоперации на территории Украины. Против этой идеи выступает примерно каждый десятый опрошенный (12%), еще 9% относятся к ней нейтрально, — говорится в исследовании.

При этом 46% опрошенных, одобривших инициативу, считают, что главными темами видео должны стать интервью с участниками боевых действий, еще 35% сторонников патриотематики убеждены, что упор следует делать на аналитику и экспертов, которые будут объяснять неокрепшим умам, в чем заключаются причины начала и задачи СВО. О том, что ролики должны представлять собой репортажи с места военных действий, заявили 19%.

По мнению 44% респондентов, главной целью демонстрации подобного видео должно стать формирование чувства патриотизма у молодежи, 31% полагает, что таким образом возможно воспитать в детях уважение к участникам СВО, 25% считают, что видео поможет объективно информировать о ходе спецоперации.

Лучше всего подобный контент было бы демонстрировать на занятиях «Разговоры о важном» и «Основы безопасности и защита родины» — такого мнение придерживаются 47% респондентов, 34% полагают, что это тема для уроков истории, 19% предпочитают видеть ролики как элемент внеурочной деятельности.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения РФ Сергею Кравцову депутатский запрос с просьбой демонстрировать в школах видеоролики патриотического характера, посвященные СВО и созданные при поддержке Минобороны. По мнению Лантратовой, этот контент даст школьникам возможность «почувствовать свое единство с российскими бойцами, сражающимися против неонацистского режима и его пособников». В Минпросвещения эту инициативу поддержали.

В свою очередь помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в России создадут учебник по военной истории. Он будет разработан для учителей в качестве дополнительного пособия, там, в частности, опишут различные военные операции.