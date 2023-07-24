Стало известно о запое Джонни Деппа Представитель группы «ЯМОРЕ» заявила, что актер Джонни Депп находится в запое

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Актер Джонни Депп

Американский актер Джонни Депп на сегодняшний день находится не в лучшем состоянии из-за злоупотребления алкоголем, сообщила в комментарии NEWS.ru пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» Мария. Она полагает, что ситуация не критична и вряд ли помешает планам Деппа посетить Россию.

Сейчас Джонни не в лучшем состоянии, не знаю, писали уже в СМИ или нет, в небольшом запое, но думаем, что все нормализуется и не навредит планам, — сказала Мария.

Ранее стало известно, что Депп был срочно доставлен в больницу Будапешта после того, как его обнаружили без сознания в номере отеля. В Венгрию актер приехал со своей группой Hollywood Vampires, однако на сцену выйти не смог. Медики оценили его состояние как тяжелое.

Как ожидается, Джонни Депп посетит Россию в октябре, чтобы записать гитарную партию для группы «ЯМОРЕ». Соответствующие переговоры начались еще в 2018 году, когда актер выступил в составе коллектива Hollywood Vampires в «Олимпийском».

Композитор Михаил Лисов рассказал, что гонорар Деппа составит $370 тысяч. Кроме того, ему пообещали экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

Ситуация уже привлекла внимание украинцев, где негативно отнеслись к решению актера посетить Россию. Некоторые даже предлагали заплатить Деппу, чтобы он передумал.