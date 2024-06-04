Стало известно о тайной слежке Google за пользователями 404 Media: Google годами тайно следила за пользователями

Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Корпорация Google на протяжении нескольких лет собирала и использовала личные данные пользователей, включая голоса детей, сообщает портал 404 Media со ссылкой на внутреннюю базу данных Google. Согласно данным источника, с 2013 по 2018 годы было зафиксировано несколько тысяч случаев незаконного сбора личной информации. Например, были случаи хранения электронных писем пользователей без их согласия.

Кроме того, в документах упоминаются и другие нарушения конфиденциальности. Например, адреса пользователей Waze были раскрыты, на YouTube показывались рекомендации на основе удаленной истории просмотров, а также были раскрыты адреса электронной почты более миллиона пользователей, включая детей, в образовательном приложении Socratic.

Ранее люди по всему миру сообщили о сбоях в работе поисковой системы Google, соответствующие данные публиковались на сайте Downdetector, отслеживающем ошибки и отключения на популярных интернет-ресурсах. По его информации, сбои начались днем в пятницу, 31 мая.

Также правительство РФ подтвердило, что не принимало решения о блокировке YouTube на территории страны. В ответ на запросы депутатов Госдумы правительство заявило, что на данный момент вопрос об ограничении доступа к видеохостингу не рассматривается.