Стало известно о состоянии попавшей в ДТП с КамАЗом Вербицкой Дочь Вербицкой Инна: актриса и водитель КамАЗа в ДТП не пострадали

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Лариса Вербицкая

Дочь и директор телеведущей Ларисы Вербицкой Инна Дурова подтвердила NEWS.ru, что ее мать попала в ДТП на Профсоюзной улице в Москве. Она сообщила, что Вербицкая и водитель КамАЗа при столкновении транспортных средств не пострадали, с ними все хорошо.

По словам дочери телеведущей, КамАЗ задел иномарку Вербицкой во время перестроения.

Действительно произошло ДТП в районе улицы Профсоюная. Пострадавших нет. КамАЗ перестраивался и задел машину Ларисы. С ней и с водителем КамАЗа все хорошо. Все живы, — сказала собеседница.

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