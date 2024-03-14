Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН умер из-за травмы головы Игрок команды-чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Джуманалиев умер в 43 года

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Марат Джуманалиев

Известный участник команды высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев ушел из жизни, передает РИА Новости со ссылкой на его близких. Игрок коллектива-чемпиона умер в 43 года в Бишкеке. По информации СМИ, причиной его смерти стала травма головы в результате случайного падения.

Да, он умер. Очень хороший был человек. Всегда всем помогал, — сообщил приятель Джуманалиева.

В составе «Азия Микс» Джуманалиев завоевал чемпионство высшей лиги КВН в 2016 году. Уже через два года команда стала обладателем летнего кубка. Известно, что Джуманалиев покинул коллектив и посвятил себя блогерской и благотворительной деятельности.

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