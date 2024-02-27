Стало известно о распродаже товаров Bosch, Sony и LG в России «Коммерсант»: Bosch, Sony и LG распродают товары перед закрытием магазинов в РФ

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Последние специализированные магазины Bosch, Sony и LG начали закрываться в различных регионах России, сообщает «Коммерсант». По его информации, торговые точки распродают остатки товара. Многие из магазинов будут работать до лета, чтобы полностью реализовать продукцию.

Как передает газета, в начале 2024 года магазины LG и Sony закрылись в московском ТЦ «Афимолл Сити». Вместо LG в столице планируется открыть магазин Grundig, который принадлежит турецкой компании Arcelik. По словам представителей южнокорейской фирмы, торговые точки бренда были закрыты из-за проблем с поставками. В общей сложности у LG было четыре магазина в Москве.

Представители Sony также сообщили, что закрытие их магазина в столичном ТЦ связано с проблемами поставок. Оставшиеся в Москве три розничные точки японской компании будут работать до полной ликвидации товара.