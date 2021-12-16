Стало известно о раннем начале зимних школьных каникул в Москве

В этом году зимние каникулы у школьников в Москве начнутся 27 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух собеседников в школах разных административных округов столицы. Отмечается, что продление каникул связано со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом официально приказы о продлении в учебные заведения ещё не поступали.

Каникулы у московских школьников в 2021 году начнутся на три дня раньше положенного срока, об этом учебные заведения уведомил столичный департамент образования. Информацию газете подтвердили учитель школы в Восточном административном округе и родитель ученика из Северного административного округа города.

Устно досрочные каникулы нам уже объявили с 27 декабря, — сказал педагог.

По словам второго собеседника газеты, ученики, родители и учителя были поставлены в известность, что зимние каникулы в 2021–2022 году начнутся 27 декабря и продлятся до 9 января в связи с «непростой эпидемиологической обстановкой». Такое решение школы приняли, руководствуясь рекомендательным письмом столичного департамента образования от 13 декабря.

«Ведомости» обнаружили объявление о досрочном уходе на зимние каникулы на сайтах нескольких московских школ, однако в пресс-службе заммэра по социальным вопросам Анастасии Раковой, оперштабе по борьбе с коронавирусом и департаменте образования на соответствующий запрос газеты не ответили.

Ранее сообщалось, что школьникам Санкт-Петербурга по желанию родителей разрешили уйти на каникулы с 25 декабря. Два последних дня четверти, 27 и 28 декабря, школы города будут работать по свободному расписанию. Официально зимние каникулы в городе начнутся 29 декабря.