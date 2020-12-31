Стало известно о проведении в РФ крупных учений под руководством Путина

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента страны Владимира Путина.

В октябре прошло года в РФ состоялись Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. Были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при угрозах. Главная площадка учений была развернута в Тверской области.

Это подготовка к масштабным учениям под руководством президента Российской Федерации Владимира Путина в 2021 году, — приводит РИА Новости слова главы МЧС РФ Евгения Зиничева.

Ранее заместитель министра обороны Александр Фомин заявил, что никому не рекомендует вести разговор с Россией с позиции силы, поскольку такие действия не останутся без ответа. Высокопоставленный военный напомнил, что рост военной активности НАТО и США около российских границ сопровождается агрессивной риторикой, при этом предложения Москвы о совместном отводе учений от линии соприкосновения Россия — НАТО игнорируются.

Он напомнил, что незадолго до празднования 75-летия Победы боевые корабли НАТО провели учения в акватории Баренцева моря, в августе и сентябре рядом с российской границей американские стратегические бомбардировщики совершили более 15 полётов. Фомин отметил, что инцидентов удалось избежать благодаря высокому уровню подготовки российских военных, писал NEWS.ru.