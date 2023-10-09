Стало известно о переезде Фридмана в Израиль РБК: Фридман переехал из Великобритании в Израиль

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Михаил Фридман

Российский бизнесмен, сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман переехал из Великобритании в Израиль, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к предпринимателю. Он подчеркнул, что сейчас Фридман находится в Москве. По его словам, бизнесмен в ближайшее время будет часто посещать Россию.

Сейчас бизнесмен находится в Москве и теперь планирует посещать Россию регулярно, — сказал собеседник агентства.

В декабре 2022 года прошел обыск в лондонском особняке Фридмана. Тогда сотрудники NCA прибыли рано утром и задержали миллиардера. Во время оперативных мероприятий у бизнесмена изъяли деньги, документы и компьютеры. The Times со ссылкой на сотрудников NCA отмечает, что во время обысков Фридман «выпрыгнул из окна и попытался убежать». При этом британские юристы признали, что обыск был незаконным.

15 сентября стало известно, что NCA прекратило расследование в отношении российского миллиардера. При этом в агентстве продолжают расследование в отношении других подозреваемых, подпадающих под более широкое разбирательство.

На днях Фридман пожаловался в интервью The Times о чувстве унижения и незащищенности из-за обысков в Лондоне. Он заявил, что королевское Национальное агентство по борьбе с преступностью, прекратившее дело в отношении него, теперь должно возместить бизнесмену ущерб за незаконное проникновение, оплатить судебные издержки, а также вернуть изъятые наличные.