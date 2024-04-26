Стало известно о блокировках операторами сотен тысяч сим-карт в неделю «Коммерсант»: операторы блокируют по 300 тысяч сим-карт в неделю по запросу РКН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Операторы сотовой связи блокируют по требованию Роскомнадзора около 300 тысяч сим-карт в неделю, сообщает «Коммерсант». По данным издания, меры принимаются в рамках борьбы с серым рынком.

Все это происходит в рамках борьбы с серым рынком сим-карт, которая началась в прошлом году, — рассказал источник.

Как уточняют сами мобильные операторы, большинство блокировок происходят по причине неверных данных об абоненте. Впоследствии информация обновляется пользователями в офисах компаний, после чего доступ к услугам связи может быть восстановлен. Операторы предоставляют абонентам 15 дней на актуализацию сведений, однако это успевают сделать не все. Многие восстанавливают сим-карты в салонах связи уже после блокировки.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала 44-летнего жителя Санкт-Петербурга за активацию сим-карты в интересах террористов. В службе добавили, что всего было изъято свыше 600 сим-боксов, которые могли применяться в диверсионной и террористической деятельности. Уголовные дела по статье о мошенничестве были возбуждены в отношении 30 человек. По данным силовиков, они причастны к незаконному доступу к профилям на сервисе «Госуслуги».