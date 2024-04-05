Стало известно о безопасной норме цельнозернового хлеба Эксперт Роскачества Завьялова: норма цельнозернового хлеба не более 350 г в день

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Людям, которые заняты физическим трудом, в день можно съедать до 300–350 г цельнозернового хлеба, рассказала «360» эксперт Роскачества Наталья Завьялова. По ее словам, тем, кто занят умственным трудом, лучше снизить количество этого продукта до 150 г, чтобы не набрать лишний вес.

Если вы человек интеллектуального труда, у вас физзарядки нет совсем, ходите вы мало, все время сидите за компьютером, в день достаточно 150 г хлеба, не больше. Иначе вы начнете толстеть, — объяснила эксперт.

Хлеб, в составе которого есть как минимум три вида зерна, называют мультизерновым, уточнила специалист. Цельнозерновым считается тот, который состоит не менее чем из двух видов.

Такой хлеб обязательно должен быть в рационе человека, поскольку в нем есть сложные углеводы, добавила Завьялова. Эти углеводы способствуют стабильной работе мозга и необходимы для хороших нейронных связей. Лучше сбалансировать свой рацион питания, а не полностью исключать из него этот продукт.

Ранее россиянам подсказали, какой хлеб лучше подходит для перекуса. По данным Роспотребнадзора, чтобы сделать перекус полезным, лучше отдать предпочтение цельнозерновому хлебу. В ведомстве подчеркнули, что при покупке важно проверить состав: в начале должна быть указана цельнозерновая мука.