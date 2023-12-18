Стало известно, на сколько вырастут зарплаты в России в 2024 году «Ведомости»: в 2024 году зарплаты в компаниях РФ вырастут в среднем на 9,3%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зарплаты в российских компаниях в 2024 году вырастут в среднем на 9,3%, сообщают «Ведомости». Согласно ряду исследований, представители бизнеса указывают на возможность большей индексации заработной платы в сравнении с общим уровнем повышения зарплат в России.

Исследование компании RosExpert показало, что порядка 239 российских компаний индексировали зарплаты сотрудников на 9,3% в 2023 году. Так, согласно анализу HeadHunter, индексация в основном коснулась сотрудников сферы ретейла и гостинично-ресторанного бизнеса — доходы увеличивались от 77% до 78%.

На фоне роста доходов также сокращается безработица. Президент России Владимир Путин уже отмечал, что данный показатель достиг исторического минимума (3%). Вместе с тем с нового года будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), это окажет положительный эффект на доходы 4,8 миллиона работников.

Ранее заместитель руководителя партии «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что граждан страны, которые получают пенсионные выплаты, освободят от комиссии при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. Как ожидается, нововведение распространится на всех пенсионеров, а не только на льготников.