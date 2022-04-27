Стало известно, на что чаще тратят материнский капитал Детский омбудсмен Ирина Волынец: маткапитал чаще всего тратят на жильё

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Материнский капитал в России чаще всего тратят на улучшение жилищных условий, рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец «Народным Новостям». Во вторую очередь он идёт на оплату детского образования, и лишь немногие женщины направляют деньги на накопительную часть пенсии.

Волынец сообщила, что теперь при определённых условиях можно будет получить маткапитал на детский сад.

Мы рассчитываем, что будет принят закон, в соответствии с которым это можно будет тратить на детские нужды и детские расходы. Из материнского капитала также можно будет оплачивать получение одного из видов пособий, — сказала она.

Ранее стало известно, что отцы, в одиночку воспитывающие детей от умерших матерей с иностранным гражданством, получат право на материнский капитал. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем и окончательном чтении. Он должен вступить в силу с 1 мая 2022 года.

7 апреля на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о выдаче российским семьям до 5% наличным маткапитала из его остаточной суммы. Деньги предлагается выдавать всем семьям, которые имеют право на материнский капитал независимо от их дохода. Это позволит российским семьям легально получить средства, которые образуются на счету после индексации.