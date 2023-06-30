Стало известно, может ли подсластитель из Coca-Cola вызвать рак Онколог Черемушкин: подсластитель аспартам вряд ли вызовет рак, но может привести к диабету

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление искусственного подсластителя аспартам, который добавляют в Coca-Cola, с малой долей вероятности будет чревато онкологией, рассказал NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. Однако, по его словам, вещество может оказать негативное влияние на здоровье человека иначе, например, стать причиной ожирения и сахарного диабета.

Подсластители оказывает вред вторично — через ожирение, сахарные диабет, они тем и неприятны, что у них могут быть неадекватные реакции на обмен глюкозы и побочные эффекты на эндокринные органы и опасность идет скорее оттуда, а вот рак вызовут вряд ли, — рассказал Черемушкин

Он добавил, что для точного заключения об опасности аспартама нужно изучить вещество. При этом Черемушкин добавил, что, даже если его и признают канцерогеном, прямое канцерогенное воздействие вряд ли бы было допущено. Врач подчеркнул, что такие вещества проверяют очень серьезно, а аспартам разрешен в использовании давно.

Накануне стало известно, что агентство по изучению рака хочет признать сахарозаменитель аспартам канцерогеном.

Врач-онколог Максим Юдин ранее предупредил, что рак щитовидной железы отличается ранним метастазированием, поэтому первым признаком болезни может быть увеличение регионарных лимфатических узлов. Он отметил, что риску развития онкологии подвержены люди старше 40 лет.