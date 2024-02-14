Стало известно, могут ли питомцы испытывать любовь Ветеринар Левченко: питомцы могут испытывать привязанность и доверие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Домашние питомцы не могут испытывать любовь в привычном понимании, но они могут чувствовать привязанность и доверие к хозяевам, рассказала ветеринар Наталья Левченко. В беседе с «Москвой 24» она подчеркнула, что самым ярким знаком проявления кошачьих чувств является сон с человеком.

Для кошек самым доверительным знаком будет сон с человеком, особенно если питомец ложится около головы, шеи. Если кошка подходит для того, чтобы ее погладили, и как бы бодается, это тоже можно считать выражением любви, — пояснила Левченко.

Собаки же выражают свою привязанность при помощи тела: они виляют хвостом, прикрывают глаза, прижимают уши. Также в знак доверия питомцы могут приносить игрушки или подставлять живот. Ветврач предупредила, что не следует приписывать животным чувство вины. Например, если собака поджимает уши и убегает, когда ее ругают, это значит, что она испытывает страх, а не стыд.

Чтобы выразить свою любовь к питомцу, ветеринар советует подозвать его и погладить по спине или поиграть. При этом не стоит тискать, трепать за ушами или угощать домашнего любимца из своей тарелки.

Ветеринар Дарья Неустроева ранее рассказала, что приютить подобранную на улице кошку или собаку можно, показав животное врачу-специалисту, причем желательно в том виде, в котором оно было найдено. По ее словам, это может помочь в диагностике.