Стало известно, кто тайно работал над проектом «Русской Википедии» Депутат ГД Горелкин рассказал о работе двух сотрудников «Википедии» над проектом «Рувики»

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Станислав Козловский

Проектом «Русской Википедии» в тайне занимались два сотрудника компании «Викимедиа.Ru», которая поддерживает российскую версию сайта «Википедия», рассказал исполнительный директор Станислав Козловский. Комментируя ситуацию «Газете.Ru», он подчеркнул, что состоится собрание, на котором обсудят, представляют ли собой действия сотрудников конфликт интересов с компанией.

Там два человека, как выяснилось, тайно делали этот проект. Владимир Медейко — он директор «Викимедиа.Ru». Сегодня будет собрание, где обсудят, насколько это являлось конфликтом интересов. В общем, это все делалось тайно двумя людьми, — отметил он.

По его словам, «Википедия» предоставляет возможность любому человеку работать над своими проектами, так как ее движок и контент находятся в свободном доступе. Козловский уточнил, что при желании каждый может создать клон данного ресурса за короткое время. Он отметил, что факт создания российской версии от лица «Викимедиа.Ru» является не совсем приятным.

О создании «Рувики» рассказал в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Парламентарий пояснил, что ресурс будет управляться российским юрлицом и будет размещен на российских серверах. Он отметил, что для него кажется удивительным работа над проектом теми же людьми, которые являлись сотрудниками «Википедии» и «не смогли сделать ничего, чтобы она не превратилась в рассадник фейков». При этом депутат пожелал успехов создателям и пообещал следить за развитием ресурса.

Горелкин в августе 2022 года сообщал о запуске клона «Википедии» под названием «Руниверсалис». По его словам, новый портал будет «уважительно относиться к требованиям законодательства РФ, а также традиционным ценностям».