Стало известно, кому из россиян положена страховка ОСАГО в полцены ВСК: страховка ОСАГО в полцены положена для машин, выделенных соцзащитой для инвалидов

Фото: АГН «Москва»

По закону компенсация половины стоимости полиса ОСАГО положена для транспортных средств, выделенных службой социальной защиты для инвалидов или их законных представителей по медицинским показаниям.Об этом рассказали агентству ПРАЙМ в пресс-службе ВСК.

Там отметили, что полис изначально придется оплатить на сто процентов, а затем половина стоимости вернется из Пенсионного фонда в виде компенсации. Льготу можно получить только на один автомобиль, в договоре ОСАГО при оформлении указываются сами инвалиды, их законные представители и еще не более двух водителей.

Эту льготу можно оформить через Пенсионный фонд, для чего нужно подать заявление и дополнительные документы. Также можно получить компенсацию в беззаявительном порядке, если полис был оформлен после 1 января текущего года и при этом был соблюден ряд других условий.

Ранее президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев рассказал, что в России в 2023 году предполагается запустить механизм проверок наличия полиса ОСАГО через камеры дорожного движения. Он также сообщил, что в ходе переговоров с Центробанком ВСС предлагает, в частности, увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и легализовать использование подержанных деталей.

В свою очередь вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) — это «узаконенный грабеж» россиян. По его словам, ОСАГО нужно отменить или реформировать, убрав из него «репрессивные нормы» и возможность не доплачивать. Эксперт призвал сделать страхование добровольным.