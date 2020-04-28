Стало известно, кого не коснется указ президента о нерабочих днях

https://static.news.ru/photo/7fe97eaa-8984-11ea-969a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие указа президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 11 мая не затронет работодателей и работников медицинских и аптечных организаций, а также компаний, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости.

Как сообщает «Парламентская газета», указ о продлении нерабочих дней до 11 мая на распространяется на непрерывно действующие организации, предприятия, имеющие оборудование для непрерывного технологического процесса. Кроме того, под его действие не попадают медицинские учреждения и аптеки, а также организации, обеспечивающие жителей продуктами и товарами первой необходимости.

Продолжат функционировать службы, выполняющие неотложные работы при чрезвычайной ситуации или возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Отмечается, что действие документа не затронет организации, выполняющие неотложные ремонтные и погрузочные работы и финансовые учреждения, оказывающие неотложные услуги (в первую очередь по расчётам и платежам).

Кроме того, у региональных властей есть право, исходя из обстановки, определять организации, которые также будут работать в указанное время.

Как писал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений.