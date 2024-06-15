Стало известно, когда начнут продавать «айфон» из Мордовии Продажи смартфона «Р-ФОН» могут начаться уже в ближайшее время

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Р-ФОН

В ближайшем будущем планируется начать продажи нового отечественного смартфона под названием «Р-ФОН», собранного в Мордовии, сообщает Telegram-канал Baza. Устройство, включенное Минпромторгом в реестр отечественного оборудования, успешно прошло первичные обязательные проверки в специализированной лаборатории. В некоторых СМИ телефон окрестили «русским айфоном».

Тестирование новинки проводилось в лаборатории компании «МегаФон» в Санкт-Петербурге. Смартфон подвергли «курсу молодого бойца», в рамках которого проверили отправку СМС, переключение между сетями, а также функциональность Wi-Fi и Bluetooth. Все функции работают исправно. Следующие испытания запланированы на конец июня.

«Р-ФОН» является совместным проектом российских компаний АО «НТЦ ИТ РОСА» и АО «Рутек», был представлен в декабре 2023 года. Смартфон работает на основе мобильной операционной системы «РОСА Мобайл». Его собирали на собственном производстве «Рутека» в Саранске. В то же время пользователи обратили внимание на абсолютное сходство модели с Symphony Helio 80, выпускаемым компанией из Бангладеша.

«Р-ФОН» создан на базе чипа MediaTek Helio G99. Новинка имеет 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080×2412 точек), защитное стекло Gorilla Glass 5, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Установлен тайваньский процессор MediaTek Helio G99, пользовательский интерфейс мало отличается от Android. Операционная система «Роса Мобайл» создана на базе Linux с акцентом на защиту данных.