Стало известно, когда лучше всего искать работу Карьерный консультант Савченко посоветовала искать работу в начале осени

Поисками работы лучше всего заняться в начале весны или осени — в это время на рынке труда появляется большое количество вакансий, посоветовала карьерный консультант Екатерина Савченко. Она предупредила, что при этом также растет конкуренция за место. В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнула, что основными периодами затишья считаются декабрь и январь: перед новым годом HR-директора подводят итоги, а после праздников сотрудники медленно возвращаются к рабочим процессам.

Менять работу в конце года, если ситуация некритичная, не стоит. Такое решение сотрудника может повлиять на выплату ежегодного бонуса, который обычно выплачивается не ранее середины января или начала февраля. Полученное предложение о работе в декабре также будет означать, что выход на новую работу состоится не ранее середины января, — пояснила консультант.

По словам эксперта, в декабре может появиться так называемая горящая вакансия. Ее открывают, если у компании под конец года остался неиспользованный бюджет на подбор персонала. Чтобы в будущем начальство не приняло решение сократить эту статью расходов, HR-директора в срочном порядке начинают поиски кандидатов.

Савченко заметила, что с февраля по апрель наем идет активно, а с начала мая и до середины августа вновь наступает период затишья из-за отпусков. В этот сезон конкуренция низкая — те, кому срочно нужна работа, могут попробовать устроиться именно в это время. Сентябрь, октябрь и ноябрь являются месяцами, когда компании активно ищут сотрудников, но в этот период растет число кандидатов на одно место из-за выхода на рынок труда выпускников вузов.

Савченко уточнила, что при поиске работы следует учитывать сезонность ряда специальностей. В сферах туризма, строительства, недвижимости и ретейла, а также в автомобильной сфере интерес к сотрудникам зависит от времени года. Так, для туризма удачным сезоном считается лето, а для недвижимости — осень. Единственной сферой, которая на данный момент не зависит от сезонности, является IT, заключила эксперт.

HR-эксперт Ильгиз Валинуров ранее рассказал, что в этом году ретейл вышел в число лидеров по динамике роста зарплат, оклады увеличиваются у топ-менеджеров компаний, планирующих расти более чем на 30% в год. По его словам, уровень зарплаты во многом зависит от выручки предприятия.