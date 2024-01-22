Стало известно, когда лучше вакцинировать детей от гриппа Инфекционист Тимаков посоветовал прививать детей от гриппа в начале сезона

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Лучше всего прививать детей от гриппа в начале сезона, чтобы иммунитет успел выработаться, посоветовал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист подчеркнул, что, если в начале осени ребенка не успели вакцинировать, сделать это можно позже, но тогда важно, чтобы он не контактировал с заболевшими в течение двух недель, пишет ИА SM.News.

Нужно делать в начале сезона, чтобы иммунитет уже выработался. <...> Если мы говорим о детях, когда мы их хотим защитить в сезон эпидемий, если пропустили сезон вакцинации в начале осени, <...> надо стараться две недели не контактировать с инфекционными процессами, — пояснил врач.

По словам специалиста, сделать вакцину стоит, если есть возможность не водить ребенка в детский сад две недели. В противном случае прививать детей в разгар гриппа бессмысленно. Тимаков напомнил, что иммунитет не является перекрестным, поэтому, переболев одним вариантом вируса, существует вероятность вновь заразиться, но уже другим видом.

Инфекционист Елена Мескина ранее рассказала, что все дети, пожилые люди, пациенты с бронхиальной астмой и неврологическими заболеваниями должны быть привиты от коклюша. По ее словам, в России есть вакцина, предназначенная как для детей, так и взрослых.