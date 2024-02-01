Стало известно, когда и почему планета Земля прекратит свое существование Инженер Кучеров: через 7 млрд лет Землю уничтожит Солнце в фазе красного гиганта

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Планета Земля, вероятно, прекратит свое существование примерно через 7 млрд лет, когда Солнце превратится в красного гиганта, рассказал NEWS.ru инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров. Он объяснил, что радиус Солнца может увеличиться в 210 раз, что превосходит расстояние между Землей и звездой.

Примерно через 7 млрд лет весь водород в центре Солнца иссякнет, область термоядерных реакций переместится в верхние слои Солнца, где он еще останется, из-за чего Солнце превратится в красного гиганта. Его радиус увеличится более чем в 210 раз, что может превзойти радиус орбиты Земли. Если это произойдет, то наша планета будет поглощена и уничтожена Солнцем, — добавил Кучеров.

Исследователь подчеркнул, что радиус Солнца может и не достичь Земли, но даже в этом случае судьба Земли незавидна. По его мнению, солнечная корона, находясь близко к Земле, выжжет всю ее атмосферу и органическую оболочку, «оставив вместо голубой планеты безжизненный камень».

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