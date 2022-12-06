Стало известно, какое жилье в России лучше не продавать Риелтор Зырянова: россиянам не следует продавать единственное жилье

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Продажа квартиры является хорошим вариантом в случае улучшения жилищных условий или необходимости получения денежных средств. Однако в большинстве случаев не следует продавать жилище, если оно является единственным у человека. Об этом в беседе с агентством ПРАЙМ предупредила президент НП «Российская гильдия риелторов» Ирина Зырянова. Она отметила, что человеку следует оценить все возможные последствия подобной сделки перед ее осуществлением.

С практической точки зрения продажа единственного жилья всегда должна сопровождаться встречной покупкой строящегося — квартиры, дома. То есть обусловлена будущим улучшением жилищных условий. И ради этого продавец идет на риск, — сказала Зырянова.

Юрист добавила, что в подобной ситуации некоторое время придется жить в съемной квартире. По ее словам, оценить все риски может помочь грамотный риелтор, но все равно прежде чем решиться на подобный шаг, владелец недвижимости должен еще раз все обдумать и просчитать.

Ранее риелтор Константин Апрелев посоветовал россиянам покупать жилье в новостройках только в том случае, если застройщик собирается сдать его до конца 2023 года. По его словам, в текущих условиях покупателям недвижимости следует быть осмотрительными, так как некоторые застройщики могут обанкротиться. При этом рынок вторичной недвижимости ведет себя «идеально» и оказался способным снизить цены в соответствии со спросом населения, добавил эксперт,

В свою очередь член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что отмена льготной ипотеки под 7% на первичном рынке направлена не против граждан, а против застройщиков, пользовавшихся этой мерой во вред клиентам. По его словам, вместо снижения цен они использовали различные механизмы, в том числе субсидированную ипотеку, перегревая таким образом рынок.