Стало известно, каких витаминов чаще всего не хватает пожилым Врач Романенко: пожилым чаще всего не хватает витаминов A, C и D

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пожилым чаще всего не хватает витаминов A, C, D, а также витаминов группы В, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что в преклонном возрасте люди сталкиваются с гиповитаминозом. Это связано с плохим питанием, стрессами и приемом определенных препаратов. Кроме того, у пожилых хуже усваиваются полезные вещества на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта.

У возрастной категории граждан может быть дефицит витаминов группы B. От этого страдают нервная система, зрение, система пищеварения. Недостаток витамина B12 — очень частая история у пожилых людей. Это риск анемии, — пояснила терапевт.

Дефицит витамина С чреват проблемами с сосудами и рисками развития онкологических заболеваний. Нехватка витамина D чаще всего возникает из-за неправильного питания и редких прогулок. Его недостаток приводит к развитию остеопороза. Врач отметила, что на фоне дефицита витамина А ухудшается зрение.

Романенко посоветовала пожилым обращаться к врачам и не заниматься самолечением. Медики возьмут анализ на уровень витаминов в организме и при необходимости выпишут необходимые препараты.

Диетолог Евгений Арзамасцев ранее порекомендовал пожилым включить в рацион перепелиные яйца. По его словам, этот продукт полезен для организма за счет содержания селена, витаминов групп B и D, а также белка.