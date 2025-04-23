Стало известно, какие выплаты получат семьи с детьми перед праздниками Соцфонд: семьи с детьми перед майскими праздниками получат пособия досрочно

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Социальный фонд РФ пересчитает российским семьям все детские пособия перед майскими праздниками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда. В результате они получат деньги не в начале мая, а до конца апреля.

До 30 апреля <…> получат: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву, — указано в сообщении.

Деньги не по обычному графику получат семьи, которые используют безналичную выплату. Если же средства доставляются почтой, то выплата ожидается в мае до 25-го числа.

Исключение также будет для семей, которые получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Таким россиянам деньги придут 5 мая.

Обычно все выплаты на детей в России приходят в один день. Средства за предыдущий месяц поступают каждое 3-е число месяца.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что размер материнского капитала для семей бойцов СВО нужно увеличить минимум в два раза. Соответствующее обращение он направил председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину. По его словам, выплата на первого ребенка в размере 690 тысяч рублей не покроет даже первоначальный взнос по семейной ипотеке.